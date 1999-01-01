"Меня могут просто выселить": у Маши Распутиной забирает дом бывшая жена ее мужа

Маша Распутина в прошлом году тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова. Они прожили вместе больше 20 лет, но все это время не решались официально оформить отношения. Дело в том, что певица закрутила роман с предпринимателем, когда тот еще был женат.

В 2023 году Захаров развелся, но уже третий год идет процесс по разделу имущества, который коснулся и артистку. Певица боится потерять дом из-за этой ситуации. Распутина публично обратилась к председателю Верховного суда России Игорю Краснову, с просьбой не отбирать у нее жилье.

"Происходит то, что иначе как беспределом назвать нельзя. С 1998 года я живу с супругом — Захаровым Виктором Евстафьевичем. Мы вместе много лет, еще в 1999 году венчались. В 2000 родилась наша дочь Мария. В 2025 году официально зарегистрировали брак", — рассказала артистка.

Певица с мужем и старшей дочерью, инвалидом второй группы, живут в доме в деревне Таганьково. Наследница Маши нуждается "в стабильных условиях, наблюдении врача, лечении". "Для нее переезд — это трагедия", — заявила Распутина, отметив, что в 1999 году продала свой дом с земельным участком, и все деньги вложила в ремонт дома мужа.

По словам артистки, в 2023 году первая жена Захарова получила в суде отказ в разделе имущества, но затем первое решение было отменено другими судьями, а с ее мужа потребовали 70 миллионов рублей. В 2025-м бизнесмена признали банкротом, но судебные разбирательства продолжились.

"Эта женщина никогда нигде не работала, всегда находилась на содержании моего супруга. 5 августа 2025 года на собрании кредиторов бывшая жена единолично решила, что наш дом "роскошный" и что нам нужно покупать какое-то замещающее жилье за счет продажи нашего дома", — сообщила Распутина.

Другого жилья у певицы нет, если дом выставят на продажу для раздела, то Маше с дочкой-инвалидом придется жить на улице. "Я всю жизнь работаю, плачу налоги, выступаю для людей. Я никогда не думала, что меня и мою семью могут просто выселить. Разве единственное жилье — это теперь роскошь?" — с болью в голосе отметила артистка.