В Госдуме предложили поднять пособие при рождении ребенка до 50 тысяч

Единовременное федеральное пособие при рождении ребенка в России нужно увеличить до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам политика, увеличение размера такой выплаты на федеральном уровне помогло бы устранить региональное неравенство в мерах поддержки, а также обеспечить более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми.

Миронов напомнил также, что "масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен". Для малыша требуется приобрести коляску, кроватку, одежду, подгузники и многое другое, однако "во многих семьях нет на это денег", цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее в пресс-службе российского Министерства труда и социальной защиты рассказали, что единое пособие будут получать еще 74 тысячи семей в России, в которых воспитываются 230 тысяч детей. Это стало возможным благодаря поправкам, сохраняющим выплаты многодетным семьям в случае превышения среднедушевым доходом величины прожиточного минимума до 10%.

Глава государства Владимир Путин пообещал, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки граждан, прежде всего — семей с детьми. В частности, он призвал сделать так, чтобы при повышении трудовых доходов семьи государство ни в коем случае не снижало меры поддержки. Говоря о нынешних мерах, президент признавал, что "этого недостаточно".