Обманчивое тепло: россиянам рассказали, когда можно будет "переобуть" автомобиль

Москвичам пока не стоит торопиться менять зимнюю резину на летнюю, следует дождаться устойчивой температуры.

"Переобуть" автомобиль можно будет не ранее первой декады апреля, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. Пока на земле лежит снег, в ночные температуры достигают минусовых значений, с заменой лучше не торопится.

Леус также предупредил, что заморозки возможны и в апреле, и даже в мае.

"На дорогах образовывается гололедица, поэтому ни о какой смене шин, ни о каком переходе на летний режим эксплуатации машин говорить не приходится", - согласна с ним ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.