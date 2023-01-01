Генерал Вооруженных сил США Антонио Агуто весело провел время на Украине в качестве лица, ответственного за координацию ее поддержки. Военный устроил попойку и спьяну потерял секретную документацию.

По данным управления генерального инспектора Министерства войны Соединенных Штатов, Агуто должен был доставить руководству киевского режима некие секретные бумаги. Однако до адресатов документы не дошли: генерал оставил их в поезде, возвращаясь в Германию.

Военный также явился пьяным на встречу с главой Госдепартамента, которую организовывало посольство США на Украине. В таком же состоянии Агуто предстал перед украинскими коллегами — генералами ВСУ. Во время ужина нетрезвый мужчина свалился и ударился головой о стену.

В итоге в Пентагон поступило несколько анонимных жалоб на разгульное поведение военнослужащего, сообщает РИА Новости. Когда началось внутренне расследование, генерал сослался на уважением украинских традиций, заявив, что в этой стране алкоголь на различных мероприятиях – обычное дело.

Ранее в дурных наклонностях сознался Дмитрий Кулеба, занимавший должность министра иностранных дел Украины. Глава украинской дипломатии рассказывал в 2023 году тогдашнему государственному секретарю США Энтони Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве.