ФСБ предотвратила многомиллиардный ущерб в сфере вооружений

Сотрудники ФСБ за минувший год предотвратили ущерб от хищений средств предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 30 миллиардов рублей.

По подобным фактам в 2025 году возбуждено более 700 уголовных дел, осуждены более 200 человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около 10 миллиардов рублей.

Кроме того, силовики задержали руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 миллионов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на работника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге.