Таня Буланова сделала признание о сыне: не работает, творчество забросил

Татьяна Буланова вырастила двоих сыновей от разных браков, однако ни один из них не пошел по стопам мамы. Старшему Александру скоро исполнится 33 года, младшему Никите — 18.

Певица с тревогой думает о будущем детей, поскольку они пока не нашли себя. Александр, сын музыканта Николая Тагрина, в разное время пробовал работать в кофейне и помогал в бизнесе отчима Валерия Руднева, но так и не нашел свое призвание.

"Саша действительно некоторое время работал бариста — пару лет где-то. Сейчас уже нет. Потом помогал моему третьему мужу в бизнесе. В настоящее время у него пауза в работе", — цитирует "Телепрограмма" 56-летнюю исполнительницу.

Младший сын Никита, рожденный в браке с футболистом Владиславом Радимовым, также искал себя в творчестве. Он пытался построить музыкальную карьеру, выпускал треки и даже сделал татуировку на лице, однако со временем оставил эту идею. Сейчас юноша учится в университете на дизайнера.

"Никита сейчас занят учебой. А творческая деятельность, насколько я понимаю, ушла на второй план. В любом случае приветствую все начинания своих детей. Главное — не сидеть сложа руки, а чем-то заниматься", — рассуждает звездная мама.

Сама артистка переживает новый виток популярности, ее песни снова востребованы у молодежи. Внимание публики привлекла и необычная подтанцовка певицы, где артисты исполняли максимально простые движения. Впрочем, позже танцоры со скандалом покинули коллектив, и сама Буланова неохотно комментирует этот эпизод.