Житель Крыма устроил стрельбу по полицейским

Житель села Стефановка Джанкойского района Крыма ранил из ружья четверых сотрудников полиции. Об этом рассказали во вторник, 17 марта, в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, 16 марта заместитель начальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции пришли к жителю Стефановки для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако мужчина отказался впускать правоохранителей в дом, несмотря на соответствующее судебное постановление.

Хозяин дома устроил стрельбу из ружья и нанес стражам порядка множественные ранения. Затем при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение.

Прибывшее подкрепление из сотрудников полиции при силовой поддержке росгвардейцев помогло обезвредить преступника — следователи будут ходатайствовать о его аресте. Раненым оказали необходимую помощь.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС. Ночью на площади Савеловского вокзала мужчина устроил взрыв. Погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Еще двое полицейских были госпитализированы. Преступник погиб на месте.