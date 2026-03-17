СК: футболиста, убившего женщину, подозревают в надругательстве над ребенком

Футболист "Урала" Даниил Секач, который ранее убил женщину в Москве, заподозрили еще в одном преступлении.

Молодого человека и его соучастников подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает РИА Новости. По данным СМИ, речь идет о дочери убитой, которую предположительно мошенники вынудили совершать над собой определенные действия в присутствии Секача.

14 марта в квартире одного из домов на Строгинском бульваре в Москве обнаружили тело 48-летней женщины с множественными телесными повреждениями. Правоохранители выяснили, что ее 16-летняя дочь попала под влияние мошенников. Девочка открыла квартиру "для производства оперативно-разыскных мероприятий" и впустила внутрь 20-летнего футболиста "Урала" Даниила Секача, вооруженного болгаркой, ломом и кувалдой.

Секач избил и зарезал ножом женщину, забрал деньги, украшения и другие ценности из сейфа и ушел. Его задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Деньги и драгоценности он передал неизвестным.

Накануне футболисту предъявили обвинение. На допросе он заявил, что совершил преступление под давлением мошенников.

Также задержана возможная соучастница Секача - 22-летняя девушка. По данным СК, по поручению мошенников она купила болгарку и привезла ее в квартиру на Строгинском бульваре. В ближайшее время ей предъявят обвинение по статье о разбое.