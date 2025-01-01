Росздравнадзор опроверг дефицит лекарства от дисфункции надпочечников

Большое количество препарата с действующим веществом флудрокортизон, предназначающегося для пациентов с дисфункцией надпочечников, находится в оптовых фармацевтических организациях — на аптечных складах. Об этом рассказали во вторник, 17 марта, в пресс-службе Росздравнадзора.

Ведомство отреагировало на публикации ряда средств массовой информации о том, что в России якобы наблюдаются перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорт".

Росздравнадзор подчеркнул, что остаток указанного препарата в России превышает 73 тысяч упаковок. Лишь за 2 месяца 2026 года в гражданский оборот поступило более 49 тысяч упаковок этого лекарства, что соответствует показателю за весь 2025 год.

В ближайшее время начнется развоз "Зифлукорта" со складов по аптекам. Если граждане сталкиваются с проблемами в лекарственном обеспечении, их просят обратиться на горячую линию Росздравнадзора для оперативного решения вопроса: 8 (800) 550-99-03 (круглосуточно и бесплатно). Номера телефонов горячих линий ведомства в субъектах Российской Федерации указаны на официальном сайте Росздравнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица наращивает выпуск инновационных лекарственных средств. Москва — лидер в России по объему фармацевтической индустрии и по количеству производимой продукции. Так, производство препаратов в 2025 году увеличилось почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Президент России Владимир Путин выносил тему лекарственного обеспечения граждан на обсуждение с Совбезом как одну из важнейших составляющих национальной безопасности. Глава государства подчеркивал, что это "вопрос не праздный в сегодняшних условиях".