В США предложили проложить новый Ормузский пролив термоядерными взрывами

С помощью термоядерных взрывов можно сформировать транспортную артерию, которая стала бы заменой Ормузскому проливу. Такое мнение высказал в понедельник, 16 марта, бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич.

Боевые действия на Ближнем Востоке парализовали судоходство по Ормузскому проливу. Это нарушило поставки нефти и газа из региона в другие части планеты, взвинтив цены на энергетические ресурсы.

Гингрич в социальной сети Х выступил с инициативой радикального решения этой проблемы: "Дюжина термоядерных взрывов — и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого и безопасный от атак Ирана" (цитата по "Известиям").

Ранее американский лидер Дональд Трамп предлагал сформировать международную военную коалицию для разблокировки Ормузского пролива. Чтобы заставить Иран открыть пролив для танкеров и газовозов, политик призвал отправить туда военные суда. Однако желающих не нашлось. Семь государств, включая Великобританию и Германию, отказались примкнуть к коалиции Трампа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, говоря об отказе европейцев помочь Соединенным Штатам с разблокировкой Ормузского пролива, отмечал, что Европа "получила возможность плюнуть Трампу в суп".