Сильная магнитная буря ожидается на Земле

Землю может накрыть сильная магнитная буря в четверг, 19 марта. Такое предупреждение распространила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

Сильное возмущение магнитосферы Земли грозит спровоцировать недавняя вспышка на Солнце мощностью М2.8. До Земли последствия этого явления дойдут примерно за 60 часов.

С учетом параметров солнечной вспышки магнитная буря может достичь уровней G2-G3. Предполагается, что буря продлится около десяти часов, цитирует сообщение ученых РИА Новости.

Ранее эксперты предупреждали, что на Солнце впервые за три недели произошла сильная вспышка. Особый интерес это событие 20-минутной длительности представляет потому, что оно зафиксировано на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала солнечной активности.

До того отмечалось, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.