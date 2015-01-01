МИД Молдовы вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС

Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова в связи с аварией на Днестровской гидроэлектростанции в районе Новоднестровска (Украина).

Молдавское внешнеполитическое ведомство решило вручить российскому дипломату ноту протеста, поскольку обвиняет в аварии на украинской ГЭС Москву, сообщает ТАСС.

Ранее власти Молдовы решили приостановить водоснабжение нескольких районов из Днестра в свете загрязнения вод реки. Винят в этом Россию — якобы именно по ее вине возникла угроза экологической катастрофы.

Пресс-служба президента Приднестровья сообщила, что около полутора тонн топлива попало в Днестр. Службы непризнанной республики работают над ликвидацией последствий аварии вместе со специалистами из Молдовы и Румынии. На Днестре установлены боновые заграждения с абсорбирующим веществом.

Ранее МИД России напомнил согражданам про многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей. Ведомство подчеркнуло, что желательно избегать поездок в эту страну.