В Москве задержали сообщницу футболиста Секача: что о ней известно

В Москве задержана сообщница футболиста Даниилы Секача, который на минувшей неделе убил женщину на Строгинском бульваре во время ограбления. Выяснилось, что его знакомая Софья привезла болгарку, а также подобрала деньги и драгоценности, которые молодой человек выкинул в окно.

На следственном эксперименте девушка рассказывает, как от неё якобы потребовали поработать курьером. Но сначала купить угловую шлифовальную машину: иными словами - болгарку, привезти по этому адресу и передать в квартиру номер 590.

Человек по телефону сказал - не уезжать и ждать указаний. В это время в квартире убивали хозяйку - фактически на глазах дочери. Её преступник не тронул и утром сбежал. Подозреваемого задержали в одной из столичных гостиниц.

Даниил Секач. Двадцатилетний футболист. Выступал на позиции защитника за команду "Урал - 2" из Екатеринбурга. По данным следствия, отпросился на несколько дней в Москву, чтобы решить личные вопросы. Следователи не исключают: попал в сети телефонных мошенников с которыми общался около месяца.

Именно футболист приехал по указанному в столице адресу, чтобы выполнить якобы оперативные действия правоохранительных органов - вскрыть сейф. Молодого человека впустила девушка - тоже жертва мошенников, которую убедили, что сейчас обыск будут проводить полицейские. Болгарка, привезённая парнем для вскрытия сейфа, сломалась. Тогда на помощь вызвали ещё одну жертву. Она купила новый инструмент и привезла. А потом забрала и отдала неизвестным содержимое вскрытого сейфа.

В ходе так называемого обыска домой неожиданно вернулась хозяйка квартиры, которую молодой человек убил. На суде Даниил Секач выглядел потерянным. Явно не мог понять, как такое вообще произошло.

По имеющейся информации, задержанную девушку зовут Софья. Абсолютно из благополучной семьи. Если верить её анкете на сайте трудоустройств, выросла в Швейцарии, где закончила гимназию. Два года назад вернулась в Россию и училась на ювелира.

Свободно владеет двумя иностранными языками. Вместе с футболистом попали под влияние мошенников, которые буквально держали их на крючке, пока не нашли третью жертву - подростка из Москвы, у мамы которой в сейфе лежали деньги. Тогда и решили задействовать всех. Теперь молодые люди - фигуранты уголовного дела по статье "Убийство".