В Дмитровском районе столицы откроют необычный надземный переход

Каркас нового моста через Южную рокаду уже готов - металлические пролёты стоят на месте, опоры смонтированы. Осталось поставить бетонные отбойники и уложить асфальт. Но это только начало. Вместе с мостом здесь полностью изменят транспортный узел.

Например, Каширский проезд расширят - будет по две-три полосы в каждую сторону. Также займутся Котляковской улицей, соседними переулками и 1-м Варшавским проездом. А для водителей сделают удобный съезд прямо на рокаду. Новая развязка должна разгрузить сразу три района: Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно.

У машин появится комфортный выезд в сторону Московского скоростного диаметра - без пробок.

"Сама эстакада около 70 метров протяженностью, закончили работы по монтированию пролетного строения опор. Уже с наступлением хорошей погоды приступили к созданию барьерного ограждения. И чуть позже приступим к укладке асфальтобетонного покрытия", - сообщил Глеб Чернаков, заместитель генерального директора компании-генподрядчика.

В Дмитровском районе скоро откроют необычный надземный переход. Сейчас монтируют последнюю секцию. Рядом, кстати, появится и подземный переход - около детской больницы. Закончить всё обещают до конца года. Местным жителям теперь не придётся пересекать оживлённые трассы, чтобы попасть к врачу или домой.

"Наземный пешеходный переход нестандартной конструкции состоит из четырех башен-опор. Длина 200 метров. Пролетное строение смонтировано, приступаем к отделочным работам. Четыре башни будут оборудованы лифтами", - отметил Александр Ермаков, замгендиректора подрядной организации.

Жители двух районов смогут передвигаться безопасно и получат комфортный доступ к расположенным поблизости соцобъектам.