"Индустриальный показ" стал главной интригой столичной "Недели моды"

Реальные профессии в высоком стиле. На Московской неделе моды прошел "индустриальный показ". Куртки, комбинезоны-трансформеры, кепки и даже галстуки. Не только удобны и безопасны, но и красивы. Оказывается, и униформа может быть от кутюр.

Стильные аксессуары и сложный макияж: впервые на "Московской неделе моды" к дефиле готовятся не профессиональные модели, а сотрудники промышленного комплекса.

"Я работаю технологом в цехе производства. У меня спецодежда: куртка, комбинезон-трансформер, тут зимние перчатки, галстук, обрезанная кепка, очки и рабочая обувь", - рассказал Кирилл Четвергов, технолог пивоваренной компании "Балтика".

"Индустриальный показ" стал главной интригой шестой столичной "Недели моды". Крупнейшие работодатели страны объединились, чтобы сломать стереотип о том, что униформа - это скучно. Капсулы для этого показа соответствуют фэшн-стандартам, и при этом выдерживают суровые заводские условия. В коллаборации производителя спецодежды БТК групп и компании "Балтика" перед дизайнерами стояла задача сделать форму, которая будет не только удобной и безопасной, но и станет частью ДНК бренда.

"Мы хотели подчеркнуть их уникальность, сделать одежду менее утилитарной. Обратите внимание на цвета - голубой и бежевый - это подчеркивает стиль "Балтики". Море, песок - так как это балтийская компания", - пояснила Вера Бурмистрова, операционный директор БТК групп.

Через язык моды удалось рассказать истории людей, которые выбрали реальные профессии. "Дизайн составлен таким образом, что все работники производства могут быть идентифицированы по подразделениям, но также сохраняется гармония и единство одной команды", - рассказал Михаил Цыганков, директор по охране труда пивоваренной компании "Балтика".

Новая линейка спецодежды уже внедрена на двух заводах "Балтики", к лету появится на всех восьми производствах компании, а значит в стильную униформу будут одеты более 10 тысяч человек.