Москва и Карелия подписали соглашение об углублении интеграции

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие 5 лет.

Торжественная церемония прошла в столичной мэрии. Регионы являются надёжными партнёрами во многих сферах. Москва поставляет в Карелию автомобили, медицинское оборудование, косметику и лекарства, а республика в свою очередь обеспечивает мегаполис рыбой, мясными деликатесами, строительными материалами и мебелью. Только за пять лет было заключено около 880 госконтрактов на сумму свыше четырёх миллиардов рублей.