Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм тепло отозвался о российском лидере Владимире Путине и даже назвал его своим хорошим другом.

Как заявил Ван Дамм, которого цитирует South China Morning Post, Владимир Путин высоко оценивал международную известность актера и отмечал, что "дела говорят громче слов".

Издание напоминает, что звезда боевиков 1980-х и 1990-х годов годом ранее изъявлял желание посетить Россию, чтобы "стать послом мира и обсудить с российскими властями "мир, спорт и счастье".

Коллега Ван Дамма по творческому цеху Стивен Сигал, обладатель гражданства России, ранее заявлял, что хотел бы сражаться на стороне российских войск в специальной военной операции на Украине и даже готов умереть за Владимира Путина, который в 2023 году наградил актера орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.