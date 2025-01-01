Российские войска освободили населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, отличились подразделения группировок войск "Север" и "Южная" соответственно.

За день до этого начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что лишь за две недели марта объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов. Продолжается выполнение задач специальной военной операции — наступление ведется на всех направлениях.

За 2025 год российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 квадратных километров территории, а за все время СВО освобождено около 94 тысяч квадратных километров.