Вот почему Лариса Гузеева патологически не верит мужчинам: всю жизнь платит за ошибку молодости

Лариса Гузеева ушла от мужа Игоря Бухарова. Актриса и ресторатор шесть лет скрывали информацию о разводе, пока в ноябре прошлого года не проболталась одна из подруг звезды "Жестокого романса".

Данные о личной жизни артистка скрывает не просто так. 66-летняя ведущая за показной уверенностью в себе скрывает глубокие внутренние переживания, в этом уверен психолог Сергей Ланг.

Специалист обратил внимание, что в одном из интервью Гузеева призналась, что ей не раз приходилось прогибаться перед мужчинами, отодвигая собственные желания и интересы на второй план. А в шоу "Давай поженимся!" ведущая как-то заявила, что регулярно проверяла телефон мужа, читая его переписки, вычисляя возможных поклонниц.

Психолог убежден, что все это тревожные звоночки. Вероятно, у звезды фильма "Жестокий романс" имеются психологические травмы, которые берут своё начало из юности.