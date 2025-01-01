Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий помилование 23 осужденных в России женщин. Об этом рассказал во вторник, 17 марта, председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Как отметил Фадеев, которого цитирует ТАСС, вопрос о возможном помиловании ряда осужденных и заключенных поднимался на встрече с главой государства — в декабре 2025 года Владимир Путин в режиме видеоконференции провел ежегодное заседание СПЧ.

Член Совета Ева Меркачёва попросила помиловать инвалидов, которых за решёткой много, а также женщин с детьми. В ответ президент поинтересовался списками кандидатов на помилование и пообещал, что обязательно их посмотрит.

Ранее на рассмотрение Государственной думы вносили законопроект, предусматривающий амнистию для женщин ко Дню матери — его отмечают в России в последнее воскресенье ноября, которое в 2025 году приходилось на 30 ноября.

Под Новый год помилование получили более сотни осужденных в Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко освободил, в числе прочих, Марию Колесникову, которая получила в 2021 году 11 лет за публичные призывы к захвату власти и создание экстремистского формирования.