Кремль высказался о контактах с руководством Telegram

Администрация президента России не располагает сведениями о контактах компетентных органов с администрацией Telegram. Об этом рассказал во вторник, 17 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности блокировки мессенджера, официальный представитель Кремля напомнил о прежних заявлениях Министерства цифрового развития и Роскомнадзора — там подчеркивали, что Telegram продолжает нарушать российское законодательство.

Добавить к этим заявлениям нечего, цитирует Дмитрий Пескова "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России подчеркивал, что единственным способом для мессенджера Telegram продолжить работу в нашей стране без ограничений является выполнение законов — руководству платформы придется найти компромисс с регулирующими органами.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отмечал, что Telegram в России фактически уже заблокирован — по крайней мере технически. Вместе с тем, по словам эксперта, задачи обрушить Telegram полностью у российских властей и регуляторов нет.