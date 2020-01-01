Принц Гарри настраивает Карла III против Уильяма и Кейт: все ради возвращения Меган во дворец

Принц Гарри и Меган Маркл уже несколько месяцев продумывают план возвращения в королевскую семью. Герцог и герцогиня Сассекские решили использовать для этого "Игры Непокоренных", которые пройдут в Бирмингеме в 2027 году.

Хитрый план включает в себя несколько визитов в Британию до начала Игр, а также отдаление принца и принцессы Уэльских от Карла III. Разоблачил Гарри и Меган королевский биограф Том Бауэр. Он утверждает, что пара отчаянно пытается спасти свои финансы и репутацию, которые серьезно пострадали после их ухода из королевской семьи в 2020 году.

"Сассекские потребуют, чтобы король восстановил их в качестве доверенных членов королевской семьи. Средством их триумфального возвращения должны стать Игры Invictus, которые пройдут в июле 2027 года в Бирмингеме", — отметил автор.

По утверждению биографа, пара планирует использовать церемонию открытия Игр не только как возможность публично воссоединиться с королём, но и впервые представить миру своих детей — Арчи и Лилибет. "С самого начала Гарри планировал, что король откроет Игры, и это станет фоном для того, чтобы Меган, сопровождаемая детьми вышла на сцену и привлекла максимум внимания СМИ", — уверен Том Бауэр.

Несмотря на тщательно продуманный план, Гарри и Меган ждет разочарование, Бауэр считает, что королевская семья не готова "простить и забыть" прошлые конфликты. Сассекские представляли себя жертвами холодной и даже "расистской" системы, из которой, по их словам, им пришлось вырваться, чтобы обрести свободу. Возвращение в семью после такого крайне маловероятно.

При этом попытки младшего сына рассорить Карла III с Уильямом и Кейт выглядят смешными. Гарри жаловался отцу, что брат его избегает, но монарх и сам с большим трудом нашел 40 минут на чай с сыном.

"Учитывая все обвинительные заявления и ложь, озвученные и написанные Сассекскими с 2021 года, а также ущерб, нанесённый использованием их титулов, вероятность того, что король рискнёт раздражать принца и принцессу Уэльских ради Сассекских, крайне мала", — рассуждает биограф.

Эксперт не рекомендует Карлу III ввязываться в авантюру, что затеяли Гарри и Меган. "Для короля публичная встреча с сыном и его скандально настроенной невесткой, которых считают предавшими королевскую семью, — это риск с минимальной выгодой. Конфликт далёк от разрешения, и ещё предстоит увидеть, какой ущерб "Игры Непокоренных" года могут нанести и без того хрупким семейным отношениям", — заключил Бауэр.