Шойгу: Украина получила возможность бить с воздуха по регионам Урала

Динамика развития средств поражения в российско-украинском конфликте таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. Такое заявление сделал во вторник, 17 марта, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

По словам политика, которые приводит "Коммерсантъ-Урал" в своем MAX-канале, обращает на себя внимание развитие, в первую очередь, беспилотных систем, а также изощренность методов их применения врагом.

В частности, Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы, предупредил Шойгу.

Несколькими днями ранее в Пермской области вводили режим беспилотной опасности и план "Ковер", а затем власти сообщили, что над регионом сбиты три украинских дрона. В январе

Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий в парламенте Свердловскую область, заявил в комментарии E1.RU, что "мы рассчитываем на наши силы ПВО, но всё-таки, если до Ижевска (БПЛА сбивали над Удмуртией в январе — прим.ред.) долетело, то могут и до нас долететь".

Депутат Государственной думы Андрей Колесник объяснил активизацию атак украинских БПЛА тем, что на фоне ближневосточной эскалации "от Украины как бы оттягивается внимание — она ушла на десятый план". Киевский режим пытается налетами дронов привлечь к себе утраченное внимание.