Кремль оценил риски из-за распространения опасной болезни скота в Новосибирской области

Министерство сельского хозяйства России координирует действия региональных властей в противодействии болезням домашнего скота и принятии надлежащих мер. Такое заявление сделал во вторник, 17 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался о ситуации в Новосибирской области, где из-за заболеваний домашнего скота введен режим чрезвычайной ситуации, а в одном из округов — и карантин по бешенству.

Песков подчеркнул, что "есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция", причем "регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром", сообщает "Интерфакс".

Тем временем начальник центра ветеринарно-санитарного обеспечения Новосибирской области Юрий Шмидт рассказал о причинах распространения пастереллеза в регионе. Это острое инфекционное заболевание, которое передается от животных к человеку при укусах и царапинах, а также воздушно-капельным путем и при употреблении в пищу зараженного мяса. В тяжелых случаях пастереллез грозит заболевшему поражением внутренних органов, менингитом, сепсисом.

Шмидт подчеркнул, что причина распространения этой инфекции в Новосибирской области — "халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил" (цитата по ТАСС).

Ранее Роспотребнадзор отверг угрозу эпидемии сибирской язвы в России после того, как житель граничащего с нашей страной монгольского региона Увс заразился указанной инфекцией во время выпаса скота.