Греф рассказал Путину о результатах работы Сбербанка

Прибыль, оптимизация расходов и увеличение производительности труда. Итоги работы Сбербанка в прошлом году обсудили сегодня Владимир Путин и глава финансовой организации Герман Греф на встрече в Кремле.

Путин: Герман Оскарович, здравствуйте! Как дела? Какие результаты? Греф: У нас всё неплохо. Мы прошлый год закончили неплохо. Раскрыли результаты по международным стандартам, финансовую отчётность, по которой мы будем считать наши результаты и выплачивать дивиденды. Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50 процентов от этой суммы в дивиденды – 853 миллиарда. Это тоже рекорд за всё время.

Отношение доходов к расходам составило 30 процентов. Это один из лучших показателей в мире. Достичь такого результата удалось благодаря большой работе. В финансовой организации оптимизировали рабочие процессы с помощью искусственного интеллекта. Производительность труда выросла больше, чем в прошлые периоды. По итогам этого года банк надеется на рост прибыли.