Лолита Милявская сделала заявление о свадьбе: шестым мужем певицы станет взрослый мужчина "с мозгами"

Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний развод звезды прогремел шесть лет назад. Тогда певица со скандалом рассталась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

В последнее время Лолита похудела и похорошела, на нее вновь обращают внимание многие мужчины. Однако исполнительница хита "Пошлю его на" поспешила сделать заявление о новом браке, чтобы никого не разочаровать.

Оказывается, мужчина в доме Милявской нужен, но совсем не как муж. "Мне нужен прораб. Кстати, мне очень повезло — у некоторых подруг потрясающие мужья. Один мне подогнал печника, второй – мужика, который заливает бетон. В общем, мне нужен мужик именно в этом", — пошутила Лолита.

Но тут же серьезно добавила, что в свои 62 года больше замуж не собирается. Мол, достойных кандидатов разобрали в молодости, а те, что остались, ей не нужны.

"Слушайте, даже нет ничего стоящего. Вообще просто повернуться стоящего нет. Взрослые люди — они долго в семье. Хорошие — не собираются разводиться. Молодежь мне неинтересна. Что я с ним делать буду, с этим мальчиком? У меня на него сил нет. И содержание мальчика – это не для меня", — заявила Милявская.

Певица разочаровалась в мужчинах. Ей нужен воспитанный, умный, и чтобы хорошо зарабатывал, да и еще был верный. Но даже встретив идеального, Лолита умудряется рассмотреть в нем изъян.

"Я обращаю внимание на мозги. Важно еще воспитание, умение держать границы. Бывает классный человек, умный, но пахнет потом. Или еще что-нибудь. На меня пока нет кандидатов, сразу говорю. Даже в ресторан не хожу", — отметила артистка.