Амурских тигрят из Московского зоопарка назвали Уссури и Таёжка

Уссури и Таёжка. Москвичи выбрали имена для двух амурских тигрят, которые появились на свет в Центре воспроизводства столичного зоопарка.

Брата назвали в честь знаменитой реки Приморья - Уссури. За этот вариант проголосовали 34 процента горожан. Хотя другие имена были не хуже: Анюй, Лотос и Сихотэ - напоминающие о природе Дальнего Востока.

Сестрёнка вполне могла бы стать Метиохой, Зеей или Ханкой. Однако более 30 процентов москвичей, увидев это чудо, решили, что самое подходящее имя для очаровательной крохи - Таёжка.