В Луховицах похитили 120 тысяч литров "дизеля" на миллионы рублей

120 тысяч литров дизельного топлива успели перекачать злоумышленники в подмосковных Луховицах через личный нефтепровод. Пока их не задержали сотрудники полиции.

Мужчины арендовали огороженный участок в километре от трубопровода. Вырыли траншею. И с помощью оборудования под землёй подключились к нефтемагистрали. Топливо исправно стекало в канистры. Которые были скрыты высоким забором. Затем похищенное горючее на грузовиках везли в ангар в Луховицах. Где сливали в резервуар. И уже оттуда отправляли для сбыта. Ущерб оценивается более чем в 5 миллионов рублей.