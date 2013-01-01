У задержанного главы Минздрава Кубани нашли недвижимость на миллиард рублей

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан по подозрению в незаконном обогащении — ему вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом рассказали во вторник, 17 марта, в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, преступная активность принесла Филиппову и аффилированным с ним лицам недвижимость более чем на 1 миллиард рублей. Всего в собственности чиновника и его родни находятся 57 объектов недвижимости.

О Евгении Филиппове известно, что он руководил Минздравом Кубани с 2013 года. До того чиновник возглавлял перинатальный центр и городскую больницу в Сочи.

Это далеко не первое задержание высокопоставленного чиновника в России за последнее время. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что коррупция существует повсеместно, однако в России борьба с ней идет без кампанейщины и "ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе".

Между тем глава Бурятии Алексей Цыденов недоуменно высказался о коррупции и мошенничестве среди госслужащих. Комментируя арест своего бывшего заместителя, губернатор написал в своем MAX-канале: "О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить".