В Госдуме рассказали, когда мобильный интернет вернется в крупные города

Перебои с мобильным интернетом перестанут отравлять жизнь россиян уже в ближайшие недели. С таким прогнозом выступил во вторник, 17 марта, зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам политика, проблемы со связью, которые наблюдаются в крупных городах России, вызваны перенастройкой маршрутизации трафика, это "никакие не блокировки".

Свинцов заверил, что "эти пусконаладочные работы в большей степени настроены", поэтому ожидать восстановления работы мобильного интернета можно "в каждом крупном мегаполисе в пределах недели, максимум — двух", сообщает НСН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданным и необходимым принятие мер для обеспечения безопасности граждан, в том числе отключение мобильного интернета. Политик подчеркнул, что предметную оценку в этой сфере "могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что отключение или ограничение мобильного интернета из соображений безопасности не дает гражданам право требовать компенсацию от операторов связи. Такие ограничения не зависят от воли провайдеров — речь идет о решениях и распоряжениях органов власти.