Стало известно, что первым делом сделала Лерчек после снятия домашнего ареста: это не касается лечения

Валерия Чекалина после рождения четвертого ребенка узнала, что больна раком. Опухоль нашли в желудке блогера, но метастазы уже поразили позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Лерчек ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания она не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

В связи с состоянием здоровья Валерии производство по уголовному делу приостановлено. Накануне суд принял решение освободить многодетную маму от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Получив новости из суда, блогер вышла на связь. Чекалина рассказала о своей болезни и расплакалась. "У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить и я буду жить", — заявила Валерия.

Теперь стало известно, что первым делом Лерчек сделала после освобождения из-под домашнего ареста и снятия браслета. Оказывается, блогер сразу же погасила многомиллионную задолженность.

По данным Super, Чекалина задолжала более 175 миллионов рублей налоговых начислений по ИП. Эта сумма еще несколько дней назад числилась в ФНС. Но сегодня появилось сообщение, что у Валерии "нет неоплаченных начислений".

Адвокат Валерии Чекалиной Олег Бадма-Халгаев накануне рассказал, что счета Лерчек по-прежнему заблокированы. Откуда блогер взяла деньги на погашение долга, не сообщается.