Госдума запретила штрафовать водителей без ОСАГО чаще одного раза в сутки

Государственная дума приняла во вторник, 17 марта, законопроект, ограничивающий количество штрафов за езду без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Согласно принятым поправкам, штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО допускается выписывать всего один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.

До внесения в законодательство такой коррективы в России не было лимитов на количество таких штрафов — водителя можно было наказывать рублем за отсутствие ОСАГО неограниченное количество раз каждый день, сообщает РИА Новости.

Между тем в России дорожные камеры начали выявлять водителей без полиса ОСАГО в автоматическом режиме. Оспорить штраф за отсутствие страховки в случае, если она все-таки имеется, крайне просто — достаточно предоставить действующий полис. В то же время и Госавтоинспекции легко вычислить отсутствие полиса в базе данных.