Три вековых температурных рекорда побиты в Москве

Уже три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве. Об этом рассказали во вторник, 17 марта, специалисты географического факультета МГУ им. Ломоносова.

Как уточнили эксперты, 12 марта температура воздуха в столице впервые за 148 лет достигла значения плюс 13,6 градуса. На следующий день, 13 марта, столбики термометров поднялись до плюс 15,1 градуса. Наконец, 15 марта воздух прогревался до 11,5 градуса тепла.

При этом абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха для марта в целом, составляющий 19,5 градуса выше нуля, пока не побит, цитирует сообщение ученых РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что теплая и сухая погода сохранится в Москве во второй половине марта. По словам метеоролога, снежный покров к концу первого зимнего месяца сократится до 7-12 сантиметров.

Однако таяние снега после обильных зимних снегопадов грозит целому ряду российских регионов паводком. В Росгидромете предупреждали, что минимум в 16 субъектах Федерации уровень весеннего половодья будет выше нормы. Еще в 20 регионах имеется вероятность превышения нормы, хотя и не столь очевидная.