ПВО сбила за четыре часа 30 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили террористическую воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За четыре часа ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 9.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края. Шесть дронов уничтожено над акваторией Азовского моря, пять БПЛА сбито над Ленинградской областью. Два украинских беспилотника ликвидировано над Крымом, один – над Республикой Адыгея.

Ранее Минобороны сообщило о работе ПВО в ночь на 17 марта. По данным ведомства, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотных летательных аппарата. При этом 43 БПЛА было перехвачено над Московским регионом.