Ксения Алферова призналась, как спасала брак с Егором Бероевым

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Оказывается, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены готовятся стать родителями.

Ксения же не ищет новых отношений. Она все еще пытается осмыслить крах брака. На своей странице в соцсети актриса процитировала французского писателя и философа Мишель де Монтеня: "Посвящайте себя другим, но оставайтесь собой".

Приемная дочь Александра Абдулова призналась, что только теперь поняла смысл этих слов. "Жизнь и любовь — это едино. Жизнь — это только взаимность. С человеком, с другим, с Богом. Если это не так, это не жизнь, а существование, на мой взгляд", — сообщила Ксения, отметив, что также важна взаимность, когда люди идут навстречу друг другу, делятся тем, что у них есть бескорыстно, не ожидая ничего взамен.

Алферова с горечью призналась, что на собственном опыте убедилась, что в отношениях легко потерять себя. Теперь Ксения говорит, что очень важно не растворяться в другом человеке, быть рядом, но идти своим путем, не лишать свободы человека, что рядом с тобой.

"Просто я, как раз, растворялась и спасала. А это уже гордыня, на самом деле. Теперь стою на своих ногах, крепко держа за руку Бога, и предлагаю то, что есть внутри, но не навязываю. Вроде всё понятно и просто, а так сложно на деле", — заключила Алферова.