Тело пропавшей в Звенигороде девочки найдено

В реке Москва обнаружено тело девочки-подростка, которая пропала с двумя друзьями в подмосковном Звенигороде еще 7 марта. Об этом рассказали во вторник, 17 марта, власти Одинцовского городского округа.

Как сообщает РИА Новости, глава Одинцово Андрей Иванов подтвердил факт обнаружения девочки. Тела двух ее друзей нашли несколькими днями ранее — мальчиков уже похоронили. Поисковые работы завершены.

Иванов заверил, что местные власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших детей. Теперь окончательно подтверждено, что два мальчика и девочка во время прогулки провалились под лед и не смогли выбраться из воды.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России, которое десять дней вело поисково-спасательные работы, рассказали, что только лишь за сутки водолазы выполнили 16 погружений и обследовали 16 тысяч квадратов Москвы-реки. На берегу помогал в поисках добровольческий кинологический поисковый отряд.