Европа начала переговоры с Ираном по разблокированию Ормузского пролива

Европейские дипломаты ведут переговоры с Ираном по разблокированию судоходства в Ормузском проливе. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, Брюссель и Тегеран находятся в дипломатическим контакте.

Евродипломат подчеркнул, что ЕС не заинтересован в бесконечной войне, передает РИА Новости. В интересах Евросоюза - сохранить Ормузский пролив открытым, заявил Анвар аль-Ануни журналистам.

Ранее стало известно, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат своей миссии Aspides по обеспечению безопасного судоходства в Красном море на Ормузский пролив. Этого требовали от союзников США. Американский лидер Дональд Трамп в ответ заявил, что НАТО ждет плохое будущее.