Белый дом постепенно оказывается в международной изоляции, а в ЕС упиваются местью

В войне США и Ирана с каждым днем все сложнее отличить, где правда, а где ложь. Фейки, созданные искусственным интеллектом, порождают слухи. В Сети задаются вопросом – куда пропал Биньямин Нетаньяху? Так вот же он. И неважно, что на руке вырос шестой палец. Волшебство.

Если в интернет-войне поучаствовать желающих много, то в реальных боевых действиях – нет. Среди европейцев точно.

"Говорят, что капитан "Титаника" пытался продавать дешевые билеты на общий ужин уже после столкновения с айсбергом. Похоже, Трамп и есть капитан операции. Так что не время покупать билеты со скидкой", - отметил Мишель Яковлев, экс-генерал французской армии.

Президент Франции созывает заседание совета обороны и национальной безопасности. Макрон явно в растерянности из-за трещины, которая давно пошла в отношениях с Германией, пишет Berliner Zeitung. Там не могут выработать единую позицию по войне с Ираном.

"Трамп год наносил ущерб европейским экономикам, угрожая нападением на страну НАТО, выходом из НАТО. И если бы вы были страной, зависящей от этого пролива, вам было бы гораздо проще заключить сделку с иранцами, чем превращать свои корабли в легкую мишень", - отметил Джош Рогин, обозреватель Washington Post, эксперт телеканала CNN.

Белый дом постепенно оказывается в международной изоляции. И уже глава европейской дипломатии не скрывая упивается местью: "С нами не консультировались перед началом этой войны. Мы до сих пор не понимаем целей. Это не наша война. Если США не используют свои корабли для поддержания судоходных путей, то перед нашими государствами встает тот же вопрос".

Впрочем, как бы Европа ни козыряла перед Америкой, ситуация в Ормузском проливе отрицательно сказывается на ее газовых и нефтяных арсеналах. Промышленность Великобритании, которая уже находилась в кризисе до начала войны в Иране из-за высоких цен на энергоносители, может окончательно потерпеть крах.

"В связи с кризисом, вызванным заторами по обе стороны Ормузского пролива, на прошлой неделе были задержаны 26 европейских судов, перевозивших 1,5 млн тонн бокситов, известняка, песка и серы, 18 судов с зерном и 19 судов с 855 тоннами удобрений. В наибольшей опасности оказался сельскохозяйственный сектор Европы, который получает 11% карбамида из стран Персидского залива и еще 26% - из Египта", - пишет Guardian.

Глобальный продовольственный кризис уже на пороге. Понимая это, в России наращивают морской экспорт. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объясняет: "Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа".

Индийское судно для перевозки сжиженного нефтяного газа "Нанда Деви" уже вернулось в порт приписки после прохождения Ормузского пролива. Результат переговоров с Ираном, которые состоялись на прошлой неделе. И это еще больше раздражает Европу. Но вместо того, чтобы сейчас смягчить санкции на российские энергоресурсы, как требует Венгрия, напарник американского президента по гольфу пытается помочь Трампу забросить мяч в европейскую лунку, используя явный триггер – Украину.

"Мы уже видим рост цен на нефть, он подпитывает российскую военную машину. США снимают санкции с российской нефти, предоставляют Индии послабления для покупки российской нефти. И поэтому нам просто необходимо прекращение огня в Иране, чтобы сосредоточиться на Украине", - говорит Александр Стубб, президент Финляндии.

Понимая, что американские горки еще долго будут нарезать круги вокруг Ирана, европейцы решили заняться устранением всех погрешностей в украинском проекте. Выкатили пакет требований для вступления в ЕС. И, видимо, поставили условие – возобновить поставки нефти в Венгрию, которая блокирует помощь для Украины. Зеленский пообещал главе Еврокомиссии, что с ремонтом трубопровода "Дружба" управится максимум за полтора месяца. То есть нефть в Будапешт пойдет только после выборов в Венгрии. Как намек на то, что в Киеве надеются на смену власти.