Европейской верхушке вынесли нелицеприятный вердикт. Испанское издание El País назвало руководство Урсулы фон дер Ляйен, Каи Каллас и Марка Рютте худшим за многие десятилетия.

Как отмечает газета, кредитоспособность генсека НАТО Марка Рютте находится на дне. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен приходится опровергать себя за 48 часов – в результате ее кредитоспособность сейчас близка к уровню Рютте. Что же касается главы евродипломатии Кайи Каллас, то она на своем посту оказалась, по оценке авторов материала, "легким весом". Ее навязчивая одержимость Россией исказила адекватное восприятие других геополитических процессов, включая ситуацию в Персидском заливе.

Эксперты издания указывают на серьезные провалы по всем направлениям: в переговорах с администрацией Трампа, в неработающей политике умиротворения и в позорной позиции по сектору Газа. А война США и Израиля с Ираном окончательно обнажила неспособность Брюсселя адекватно реагировать на глобальные вызовы.