Израиль заявил об убийстве главы службы безопасности Ирана

Израильские вооруженные силы убили главу службы безопасности Ирана Али Лариджани. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает агентство Reuters.

Лариджани считают одной из самых влиятельных фигур в Иране. По словам Каца, ликвидирован также Голамреза Сулеймани, возглавлявший добровольческое ополчение "Басидж", которое играет важную роль во внутренней безопасности.

Немедленного ответа из Тегерана на высказывания Каца не последовало. Иранские государственные СМИ опубликовали рукописную заметку Лариджани, посвященную иранским морякам, погибшим в результате нападения США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху отдал приказ об устранении высокопоставленных чиновников иранского режима.