Зеленский пообещал отремонтировать "Дружбу" за полтора месяца

Нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть идет в Европу, будет отремонтирован за месяц-полтора. Такое обещание дал украинский лидер Владимир Зеленский в письме, направленном Еврокомиссии.

Глава киевского режима отметил в своем послании ЕК, что ремонт нефтепровода приближается к завершению. По его словам, компрессорная станция будет восстановлена через 1-1,5 месяца, передает агентство Reuters.

Блокирование Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию стало причиной скандала. Европейские страны требовали немедленно возобновить работу трубопровода, в Киеве утверждали, что нефтепровод якобы поврежден из-за обстрелов российской стороны. Венгрия 11 марта отправила на Украину комиссию для инспекции трубопровода, однако осмотреть объект представителям Будапешта не позволили.