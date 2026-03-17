Глава антитеррористического центра США подал в отставку после конфликта с Трампом

Тегеран не представляет непосредственной угрозы для США. Это заявление главы Национального антитеррористического центра Джозефа Кента стало причиной его конфликта с американским лидером Дональдом Трампом и последовавшей отставки, сообщает агентство Reuters.

Кент стал первым и самым высокопоставленным сотрудником администрации президента США, выступившим против ударов по Тегерану. Он отметил в письме к Трампу, что не может с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране.

Отмечается, что сотрудники разведки были застигнуты врасплох. Кент близок к директору Национальной разведки Тулси Габбард. Она с начала войны в Иране держалась в тени и избегала публичных заявлений. Габбард появилась на публике только во время торжественной передачи тел американских солдат, погибших ранее во время конфликта с Ираном. От комментариев по поводу отставки Кента в офисе Габбард и в Белом доме воздержались.