Орбан назвал Зеленскому последствия блокировки "Дружбы"

Украина лишится финансирования со стороны Европы, если продолжит блокировать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на выпады главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам Орбана, вопрос решается просто: нет нефти – нет денег для Украины. Последствия шагов Киева венгерский премьер объяснил украинскому лидеру в соцсети X. Зеленский ранее выступил с угрозами в адрес политика и его семьи за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро, передает РИА Новости.

Венгрия и Словакия требуют немедленно возобновить работу "Дружбы". В Киеве тем временем утверждают, что нефтепровод якобы поврежден из-за обстрелов российской стороны. Венгрия 11 марта отправила на Украину комиссию для инспекции трубопровода, однако осмотреть объект представителям Будапешта не позволили.