Премьер-министру Великобритании пришлось четверть часа ждать опоздавшего на переговоры украинского лидера Владимира Зеленского. Глава киевского режима прибыл в Лондон для переговоров с Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте, а также королем Карлом III.

Встреча на Даунинг-стрит была назначена на 14.30 (17.30 мск), однако Зеленский прибыл в 14.45. Другие участники переговоров – британский министр обороны Джон Хили, первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица, заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса и пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров – прибыли вовремя. Припозднившегося Зеленского у дверей премьерской резиденции встретил Стармер.

Как сообщает РИА Новости, по прибытии в аэропорт Лондона Зеленский не увидел ни почетного караула, ни высокопоставленных представителей руководства Великобритании. Главу киевского режима встречали у трапа лишь посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный и член экипажа воздушного судна.