Ситуация на Ближнем Востоке: война явно идет не по сценарию Пентагона

Появились кадры из города Сайда в Южном Ливане. Авиаудар израильских ВВС разрушил несколько зданий. Местные жители говорят, что пострадала только гражданская инфраструктура. Израиль наносит удары по Ливану, желая покончить с "Хезболлой". Активно используется авиация, продолжается наземная операция - танки стоят на границе. Цель - отрезать южную часть Ливана. По данным Бейрута, в результате израильских атак погибло более 800 человек. Около миллиона покинули свои дома. Беженцы, в том числе и с детьми, живут на улицах - ночуя в палатках или машинах.

Но самые мощные удары Израиль и США наносят по Ирану. Американцы уничтожают военную технику Исламской республики. А вот атака на иранских ополченцев "Басидж" прямо посреди оживленной улицы Тегерана, мимо проезжает пассажирский автобус. Объявлено, что убит Али Лариджани - секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Западные СМИ называют его самым влиятельным политиком страны после убитого Хаменеи.

Иран официально гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности не признал. Исламская республика наносит ответные удары беспилотниками и баллистическими ракетами. Кадры из Израиля - один из снарядов упал в нескольких метрах от офиса Нетаньяху. Разрушения в разных частях страны. То и дело звучит воздушная тревога.

Был запечатлен и момент прилета иранского беспилотника по отелю Аль Рашид в центре Багдада. В здании расположились дипломатические представительства ЕС и Саудовской Аравии. Кроме того, под ударом оказалось посольство США. А вот другой эпизод: FPV-дрон спокойно летает над американским посольством в Ираке.

Война явно идет не по сценарию Пентагона. Атакованы объекты США в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. Представитель Корпуса стражей исламской революции посоветовал Штатам переименовать военную операцию в "Эпический страх".

"Послание президенту США. Исход войны нельзя определять с помощью твитов. Результат войны определяется на поле боя - там, куда вы и ваши войска не смеете подойти, и о чем вы можете лишь писать в своих твитах. Лучше назвать эту войну "Эпическим страхом", а не "Эпической яростью", - заявил Ибрагим Зольфагари.

С помощью беспилотников иранцы уничтожили очередной американский радар - на этот раз в Саудовской Аравии. Его стоимость, по оценкам СМИ, около 20 миллионов долларов.