Скоро на Кубе может произойти гуманитарная катастрофа, но Остров свободы пока держится

Вторые сутки 11-миллионная Куба живет при свечах. Во тьму погрузился даже главный символ Гаваны - Капитолий.

Основным источником нефти для Кубы была Венесуэла. Однако после того, как США выкрали законно избранного президента Мадуро, поставки прекратились. Отказала и Мексика, которой Вашингтон пригрозил санкциями. В итоге на Острове свободы разразился топливный кризис. Электричество стали отключать на 10, а то и 15 часов в день. Но полный блэкаут случился там впервые.

Совсем скоро может наступить гуманитарная катастрофа. И даже голод.

"В городе нет воды, электричества и газа. Все дорожает на глазах, потому что товары перевозят на грузовиках. А топливо сейчас на вес золота", - говорит житель Гаваны.

Кубинцы выходят на митинги. В одном из городов протестующие даже разгромили офис коммунистической партии. Но массовых акций протеста пока нет. Хотя в Вашингтоне на них явно рассчитывают. Топливная блокада острова и затевалась с целью спровоцировать внутренний взрыв, который должен смести властную вертикаль Кубы. Править, по плану американцев, будет лояльное США правительство.

"Коммунисты 50 лет ждали того, что произойдет с Кубой. И с ней что-то произойдет довольно скоро. Думаю, мне выпадет честь захватить Кубу. Я смогу делать с ней все, что захочу. Если хотите знать правду, то сейчас это очень ослабленная страна", - заявил Дональд Трамп.

Но пока Остров свободы держится. Идут переговоры между Вашингтоном и Гаваной. США, конечно, обещают кубинцам золотые горы. Правда, верят в такой сценарий немногие. Да и сам факт переговоров, памятуя об Иране, вовсе не означает, что американцы не собираются провести военный захват Кубы. Или устроить аналог венесуэльской операции. Намеки на подобный исход уже появляются.

США готовы насильно "осчастливить" кубинцев. Как это бывало и в других странах, где США уже пытались установить демократию.