НМИЦ гематологии получит более 13,5 млрд рублей на возведение новых корпусов

Национальный медицинский исследовательский центр гематологии получит более 13,5 миллиарда рублей на возведение новых корпусов. Финансирование рассчитано до 2030 года. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения медучреждения вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Центр, основанный век назад, является флагманом в лечении гематологических заболеваний и переливания крови. Премьеру и главе Минздрава показали опытно-производственный отдел клеточной терапии и лабораторию трансляционной иммунологии. Там разрабатывают и внедряют инновационные методы лечения с использованием стволовых клеток пациентов. А еще создали первый российский CAR-T-клеточный препарат для лечения злокачественных заболеваний крови.