Новые заявления Трампа: операция США скоро завершится, а Макрон покинет свой пост

Дональд Трамп 17 марта сделал ряд важных заявлений, передает РИА Новости.

Глава Белого дома сообщил, что операция США против Ирана завершится в ближайшее время. Пр и этом НАТО совершает "очень глупую ошибку", отказывая Вашингтону в помощи в этой операции, а ведь США потратили на альянс триллионы долларов.

Кроме того, Трамп заявил, что разочарован в британском премьере Кире Стармере, а президент Франции Эмманюэль Макрон "очень скоро покинет свой пост".

Также президент США пообещал, что скоро "что-то" сделает с Кубой.

Досталось и Украине. По словам Трампа, расходование Киевом направленных Вашингтоном средств следует расследовать.

