Российские силы ПВО сбили 85 украинских БПЛА в ночь на 18 марта

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на среду, 18 марта, 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, 42 БПЛА ликвидировано над территорией Краснодарского края, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря.

По пять дронов сбили над территорией Брянской области и Крыма, четыре – над Адыгеей, три – над территорией Ленинградской области, по два – над Воронежской и Астраханской областями. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Калужской и Смоленской областями, а также над Ставропольем.

Не обошлось без жертв. В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае погиб мирный житель. Как уточнил глава региона Вениамин Кондратьев, беспилотники этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу подчеркивал: динамика развития средств поражения в российско-украинском конфликте таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. В частности, Урал, который еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что всего лишь за одну неделю марта почти 40 мирных жителей российских регионов погибли при ударах ВСУ. Ранены 202 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних.