Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Одессе и Харьковской области. Военные цели на Украине продолжают уничтожать в ответ на атаки на наши гражданские объекты. Громят врага и российские бойцы в зоне спецоперации.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит штурмовая авиация. На кадрах – Су-25. Экипаж работает на предельно малой высоте и бьет точно по заданным координатам. Пуск ракет - и опорник боевиков ликвидирован.

А вот так воздушный бой с врагом ведут расчеты войск беспилотных систем. Обнаруженные разведкой БПЛА противника перехватывают и уничтожают наши FPV-истребители. На земле неприятелю не дает поднять головы артиллерия. В ходе наступления на Добропольском участке фронта огнем гаубиц Д-30 неонацистов выбили из укрепрайона, а в Запорожской области вражескую цель накрыли залпом "Града", сорвав попытку ВСУ провести ротацию на линии боевого соприкосновения.